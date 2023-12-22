بيروت/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده على الحدود مع لبنان كما أصيب آخر بجروح خطيرة من جراء سقوط قذيفة أطلقها "حزب الله" نحو "شتولا"؛ فيما نعى حزب الله مقاتلين له في بيانين مقتضبين منفصلين، قال فيهما إنهما "ارتقى شهيدين على طريق القدس".

ويأتي ذلك فيما يتواصل القصف المتبادل بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي على مواقع وبلدات قريبة من الحدود، وقد استهدف الجيش الإسرائيلي اليوم بقصف مدفعي أطراف بلدة عيتا الشعب، وسط تحليق للطائرات الاستطلاعية فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق، وصولا إلى منطقة صور.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية، القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، بالإضافة الى القنابل المضيئة.

وسُجِّل تزايد لحركة نزوح المواطنين اللبنانيين، خاصة بعد استهداف الجيش الإسرائيلي المنازل واستشهاد مدنيين، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وانطلقت صافرات إنذار في مناطق في الجليل الأعلى تحذر من استهداف بصواريخ من جنوب لبنان لبلدات حدودية إسرائيلية، بينها "إيفن مناحيم"، و"شتولا"، و"زرعيت" و"ناتوعا".

20:02

الوكالة اللبنانية: مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا بين بلدتي القوزح وبيت ليف

19:56

"المقاومة الإسلامية" في العراق: استهدفنا "هدفا حيويا" بالبحر الأبيض المتوسط قبل أيام وإصابته بشكل مباشر بالأسلحة المناسبة

18:35

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع عسكري و"بنى تحتية" لحزب الله في لبنان

18:12

مقتل جندي إسرائيلي على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده على الحدود مع لبنان كما أصيب آخر بجروح خطيرة من جراء سقوط قذيفة أطلقها "حزب الله" نحو "شتولا".

17:56

"حزب الله": استهداف مركز تحكم وسيطرة مقابل بلدة كفر كلا وتحقيق إصابات مباشرة فيه

16:38

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه مسيّرة فوق البحر أطلقت من لبنان قبل أسبوع

15:59

قصف إسرائيلي لبلدات في جنوبي لبنان

قصف الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم، أطراف بلدات في جنوبي لبنان، هي طيرحرفا ، الجبين والناقورة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

15:35

حزب الله: استهدفنا تجمّعًا ‏لجنود إسرائيليين وآليات في محيط موقع "منارا بالأسلحة المناسبة ‏"

قال حزب الله في بيان:"استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 22-12-2023 تجمّعًا ‏لجنود العدو وآلياته في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة". ‏

14:57

حزب الله يعلن استهداف تجمّع لضباط وجنود إسرائيليين في "إيفن مناحم"

أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا "قبل ظهر يوم ‏الجمعة 22-12-2023 تجمّعًا لضباط وجنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية، ‏وأوقعوا فيهم إصابات مؤكّدة". ‏

14:43

حزب الله: استهدفنا قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية

قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا "عند الساعة 02:20 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 22-12-2023 قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية".

14:36

صافرات الإنذار تدوي في شماليّ البلاد

14:15

تقارير: إطلاق 6 صواريخ من جنوبيّ لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى

13:04

تقارير إسرائيلية: حزب الله يُعيد قسما من وحدة "الرضوان" ما بين 5 - 8 كيلومترات من الحدود

ذكرت تقارير إسرائيلية أن حزب الله قد أعاد قسما من قوات وحدة "الرضوان" 5-8 كيلومترات من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ ("واينت")، أن "هناك تحرّكا للرضوان نحو الشمال لكنه ليس كافيا، إن فرص نجاح الجهد العسكري والسياسي لانسحاب حزب الله من الحدود تتقدم".

وأشارت التقارير إلى أنه تمّ إعادة القوات ما بين؛ 7-8 كيلومتر من الحدود، أو ما بين 5-7 كيلومترات.

بدورها، قالت القناة الإسرائيلية 12 إن "نصف قوة رضوان على الحدود قد تركت مكانها بالفعل بسبب النشاط العسكري (الإسرائيلي)، لكن النصف الآخر لا يزال هناك، ولا يزال هناك الكثير من العمل في الوقت ذاته".

11:45

حزب الله ينعى مقاتليْن له

نعى حزب الله مقاتلين له في بيانين مقتضبين منفصلين، قال في الأول: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي عزالدين ’أبو نمر’ من بلدة معروب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وذكر في الثاني: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبد العزيز علي مسلماني ’أبو محمد كربلا’ من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداعلى طريق القدس".

11:01

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله بلبنان

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه هاجم "مواقع عسكرية إلى جانب بنى تحتية إرهابية لتنظيم حزب الله".

وذكر أن "مقاتِلات سلاح الجوّ هاجمت قبل قليل سلسلة من الأهداف لتنظيم حزب الله الإرهابي في الأراضي اللبنانية. ومن بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مواقع عسكرية كان ينشط فيها مخرّبو التنظيم إلى جانب البنى التحتية الإرهابية".

ووفق البيان، "رُصد خلال الساعات الماضية عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".

10:24

حزب الله يعلن استهداف "ثكنة ‏شوميرا بالأسلحة المناسبة"

قال حزب الله في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:35 من صباح يوم ‏الجمعة 22-12-2023 ثكنة ‏شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة".‏

09:15

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف تلال اللبونة وأطراف الناقورة جنوبي لبنان

استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية تلال اللبونة وأطراف الناقورة جنوبي لبنان؛ كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدات عدة في القطاع الغربي بالجنوب اللبناني.

09:10

صافرات الإنذار تدوي في شمالي البلاد؛ تقديرات: 20 صاروخا أُطلقت بالرشقة الأخيرة

08:55

صافرات إنذار مجددا في الجليل الأعلى

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