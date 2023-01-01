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فيديو: مشاهد توثق استهداف "القسام" لقوة راجلة مكونة من 5 جنود إسرائيليين

الجمعة 22 ديسمبر 2023 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: مشاهد توثق استهداف "القسام" لقوة راجلة مكونة من 5 جنود إسرائيليين



غزة/سما/

نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يوثق استهداف قوة راجلة مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للتحصينات شمال غرب مدينة بيت لاهيا.، كما نشرت مشاهد  من التحام مقاتليها مع قوات الاحتلال في قرية المغراقة شمال المنطقة الوسطى.


وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في مخيم جباليا شمالي القطاع وخان يونس وحي الشيخ رضوان وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

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