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"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة تفاوض لتخفيف التوترات بين "إسرائيل" ولبنان

الجمعة 22 ديسمبر 2023 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة تفاوض لتخفيف التوترات بين "إسرائيل" ولبنان



واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجري مفاوضات مع السلطات في إسرائيل ولبنان ووسطاء من "حزب الله" لتخفيف التوترات على الحدود.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" في إشارة إلى المشاركين في المفاوضات أن "كبير مستشاري الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة العالمي عاموس هوكشتاين يشارك في الجهود الدبلوماسية عن الجانب الأمريكي".

وأضافت أن "الجهود الرئيسية في المفاوضات تهدف إلى ضمان عدم تصاعد الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله إلى صراع واسع النطاق، فيما حذر هوكشتاين الأطراف من خطر التصعيد الكبير بشكل غير عادي، ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس".

وأشارت الصحيفة إلى أن "السلطات الأمريكية تتفاوض أيضا مع الأطراف بشأن بنود اتفاق جديد طويل الأمد، يهدف إلى تحقيق الاستقرار على الحدود اللبنانية حتى يتمكن عشرات الآلاف من المدنيين في منطقة الصراع من العودة إلى منازلهم، بعد انتهاء الحرب".

هذا ودعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في وقت سابق، المسؤولين اللبنانيين إلى إبداء ضبط النفس لتجنب التصعيد في جنوب لبنان، بعدما أطلقت دعوة مماثلة خلال لقاءاتها مع مسؤولين إسرائيليين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت سابق، خلال لقاء نظيرته الفرنسية كاترين كولونا إن تنفيذ القرار 1701 وإبعاد "حزب الله" عن الحدود فقط، سيمنع نشوب حرب في لبنان.

كما قالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن رئيس مجلس النواب نبيه بري عاتب وزيرة الخارجية الفرنسية لزيارتها قاعدة عسكرية إسرائيلية، مشددا على أن إسرائيل هي المعتدية.

#لبنان #اسرائيل

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