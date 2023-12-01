  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مسيرات حاشدة في اليمن نصرة للأقصى (صور)

الجمعة 22 ديسمبر 2023 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات حاشدة في اليمن نصرة للأقصى (صور)



غزة/سما/

بدأت حشود غفيرة من اليمنيين التوافد على ميدان السبعين في صنعاء للمشاركة في مسيرة "تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا".

 

كما شهدت حجة وصعدة بحضور قيادات السلطة المحلية اليوم الجمعة مسيرات ووقفات جماهيرية حاشدة نصرة للأقصى.

وأكد المشاركون فيها أن "تحالف حماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر لا يحرك في اليمنيين شعرة واحدة ولن يثني أحفاد الأنصار عن منع مرور السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة أو السفن الإسرائيلية".

ويوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن إطلاق تحالف دولي من قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة بالبحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وتضم القوة التي ستعمل تحت اسم "حارس الازدهار" بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والدنمارك.

الأكثر قراءة اليوم

"كان" العبرية: إسرائيل تدرس تحسين عرضها بشأن صفقة تبادل مع حماس

الناجي الوحيد من كمين مدرعة النمر الإسرائيلية: لم نتخيل ما جرى بأسوأ كوابيسنا

الاحتلال ينوي إقامة خط عسكري على طول قطاع غزة ..وحلم استيطاني بإطلالة على البحر

محللة إسرائيلية: السنوار أظهر ضعف "إسرائيل" وأهداف الحرب لن تتحقق

انتقادات إسرائيلية لوجود “فجوة” بين تصريحات قادة الاحتلال وما يجري بالقطاع

إعلام عبري: دول الخليج وجهت تحذيرا نهائيا لـ"إسرائيل"

تقديرات إسرائيلية: واشنطن محبطة من وتيرة الحرب التي "تحتاج إلى عام" و"جميع ألغام العالم"

الأخبار الرئيسية

مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة

1865160084

الاحتلال ينوي إقامة خط عسكري على طول قطاع غزة ..وحلم استيطاني بإطلالة على البحر

Image1_12202322132434331089364

الناجي الوحيد من كمين مدرعة النمر الإسرائيلية: لم نتخيل ما جرى بأسوأ كوابيسنا

تقديرات إسرائيلية: واشنطن محبطة من وتيرة الحرب التي "تحتاج إلى عام" و"جميع ألغام العالم"

1-19-1

انتقادات إسرائيلية لوجود “فجوة” بين تصريحات قادة الاحتلال وما يجري بالقطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية