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جنرال إسرائيلي سابق: التهديد بتدمير "حماس" شعار كبير على الجيش

الجمعة 22 ديسمبر 2023 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي سابق: التهديد بتدمير "حماس" شعار كبير على الجيش



القدس المحتلة/سما/

قال آفي مزراحي، الجنرال الإسرائيلي السابق، اليوم الجمعة، إن التهديد بتدمير حركة "حماس" هو شعار كبير جدًا وعلى الجيش إعادة تحديد أهدافه في قطاع غزة.


وأجرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، مقابلة مع الجنرال آفي مزراحي، القائد السابق للمنطقة الوسطى الإسرائيلية، والتي أكد خلالها أن رفع شعار تدمير "حماس" هو شعار أو تصريح كبير جدًا، وبأنه من يعتقد أن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة سيتوقف بعد ذلك فهو مخطئ.

وأضاف الجنرال مزراحي، في مقابلته مع الإذاعة التابعة لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أنه على المسؤولين الإسرائيليين، سياسيون وعسكريون، أن يكونوا واقعيين، ويعيدوا تحديد أهداف الحرب على غزة.



وأشار القائد العسكري الإسرائيلي السابق إلى أن الحرب في غزة لا يمكن أن تنتهي قبل عام، مرجحا عدم تمكن "إسرائيل" من هزيمة "حماس" في القطاع.

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