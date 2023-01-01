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عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصُل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الجمعة 22 ديسمبر 2023 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصُل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



غزة/سما/

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، وقصفت بالطائرات الحربية والمدفعيات الثقيلة منازل المواطنين ومنشآتهم، حيث تركز القصف اليوم الجمعة على مدينة خان يونس، موقعا عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهد خلال الساعات الماضية، 28 مواطنا نتيجة قصف من طائرة استطلاع، استهدف تجمعا لمواطنين من عائلة وادي، قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

كما استشهد ثلاثة مواطنين، وجرح آخرون، في قصف إسرائيلي وسط خان يونس، واثنان آخران في قصف استهدف على بلدة عبسان شرقا.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا بالقرب من أبراج عين جالوت في النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، سيارة مدنية بمدينة رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 7 مواطنين، وجرح آخرون.

وتمكنت طواقم الإسعاف والمواطنون، من انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل عائلة الدبس في جباليا شمال القطاع، والذي استهدفته طائرات الاحتلال فجرا.

كما انتشلت الطواقم 30 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة خلة في جباليا، غالبيتهم من النساء والأطفال، عقب استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، ما أدى لوقوع مجزرة بحق العائلة والنازحين الذين تواجدوا داخله، فيما لا يزال عدد كبير منهم تحت الركام.

وعثر المواطنون والطواقم الطبية على أعداد كبيرة من جثامين الشهداء المتحللة في الشوارع وتحت الأنقاض بمناطق: تل الزعتر، ومحيط المستشفى الإندونيسي، ومخيم جباليا خاصة حي الجرن.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول /أكتوبر الماضي عن استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وجرح ما يزيد على 56 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

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