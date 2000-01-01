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"الأغذية العالمي": عدد فلسطينيي غزة ممن يواجهون جوعا كارثيا 4 أضعاف نظيره بالعالم

الجمعة 22 ديسمبر 2023 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأغذية العالمي": عدد فلسطينيي غزة ممن يواجهون جوعا كارثيا 4 أضعاف نظيره بالعالم



غزة/سما/

حذر برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، من أن عدد الفلسطينيين بقطاع غزة الذين يواجهون جوعا كارثيا يبلغ 4 أضعاف من يواجهون ظروفا مماثلة بالعالم.


جاء ذلك في تدوينة نشرها البرنامج التابع للأمم المتحدة عبر منصة “إكس” نقلا عن بيانات تقريره الأخير عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC).


وقال البرنامج الأممي إن “خطر المجاعة في قطاع غزة (الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين ونصف) يتزايد مع مرور كل يوم”.


وجاء في التقرير أن “عدد الأشخاص في غزة الذين يواجهون مستوى الجوع الكارثي أكبر بأربع مرات من أولئك الذين يواجهون ظروفاً مماثلة في أنحاء العالم”.
وأضاف: “لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي ويشاهد الناس يتضورون جوعا”.


وأفاد أحدث تقرير لبرنامج الأغذية العالمي نشر مساء الخميس، عن تحليل الأمن الغذائي في غزة أن جميع سكان غزة (حوالي 2.2 مليون شخص) يعانون من أزمة أو ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.


وذكر التقرير أن “هناك خطر حدوث مجاعة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة إذا استمر الوضع الحالي الذي يتسم بالصراع الشديد ومحدودية وصول المساعدات الإنسانية”.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.

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