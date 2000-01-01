عشرات الشهداء والجرحى من عائلة “البرش” بقصف إسرائيلي شمال غزة

غزة/سما/

استشهد وأصيب عشرات من عائلة “البرش” الفلسطينية، في غارتين إسرائيليتين، الخميس والجمعة، استهدفتا منازلها في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.



وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، إنه تعرض للإصابة وإن ابنته استشهدت، فيما أصيب عدد من أفراد أسرته وأسرة شقيقه جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل الأخير في جباليا، مساء الخميس.



وفي غارة أخرى، أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 16 فلسطينيا وإصابة نحو 50 آخرين بجروح متفاوتة جميعهم من عائلة “البرش” جراء قصف استهدف منزلا للعائلة في جباليا.

وأشارت المصادر إلى أن طواقم الدفاع المدني ما تزال تجري عمليات بحث عن شهداء وجرحى تحت الأنقاض.



وذكر شهود عيان، بأن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تقصف منذ مساء الخميس، بشكل عنيف شمال قطاع غزة وخاصة بلدة جباليا، بالتزامن مع اشتباكات ضارية مع عناصر المقاومة الفلسطينية بالمنطقة ذاتها.



ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى صباح الجمعة “20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا، معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.