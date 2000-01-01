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"ميرسك" تعلن عن زيادة رسوم نقل الحاويات بين آسيا وأوروبا

الجمعة 22 ديسمبر 2023 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ميرسك" تعلن عن زيادة رسوم نقل الحاويات بين آسيا وأوروبا



وكالات/سما/

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن البحري فرض رسوم إضافية على نقل الحاويات بين آسيا وأوروبا بعد تغيير مسار سفنها عن قناة السويس، عبر رأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا.

وقالت شركة "ميرسك"، إحدى أكبر شركات الشحن في العالم، إن سفنها ستتجنب جنوب البحر الأحمر وخليج عدن بسبب الهجمات المتعددة في المنطقة، وستبحر بدلا من ذلك حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.

وتشمل المدفوعات رسوما إضافية فورية لتعطيل النقل (TDS) لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالرحلة الأطول بالإضافة إلى رسوم إضافية لموسم الذروة (PSS) اعتبارا من 1 يناير.

وأشارت شركة "ميرسك" إلى "اضطراب تشغيلي شديد"، مبينة أن وقالت الحاوية القياسية التي يبلغ طولها 20 قدما والتي تسافر من الصين إلى شمال أوروبا تواجه في المجمل رسوما إضافية قدرها 700 دولار، تتكون من 200 دولار من TDS و500 دولار من PSS.

وأضافت الشركة أنه سيتم فرض رسوم قدرها 500 دولار على كل حاوية متجهة إلى الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية، بما في ذلك دفعة TDS بقيمة 200 دولار ورسوم PSS بقيمة 300 دولار.

وقالت الشركة إن الطرق في أجزاء أخرى من شبكتها ستتأثر بتعطيل قناة السويس، مما سيؤدي إلى فرض رسوم إضافية طارئة على مجموعة واسعة من الرحلات.

#ميرسك و

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