  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي يوجه رسالة للمجتمع الدولي حول غزة

الجمعة 22 ديسمبر 2023 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يوجه رسالة للمجتمع الدولي حول غزة



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في قطاع غزة.
وطالب السيسي خلال استقبال ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة، بالعمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي بأن الوزير كاميرون سلم الرئيس المصري خطابا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قدم خلاله التهنئة للرئيس المصري بإعادة انتخابه، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر والرئيس في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والإنساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الإنسانية بالقطاع.

كما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.

#الرئيس عبد الفتاح السيسي #مصر

الأكثر قراءة اليوم

"كان" العبرية: إسرائيل تدرس تحسين عرضها بشأن صفقة تبادل مع حماس

مجلس الحرب الاسرائيلي يهدد بإطالة العدوان على غزة

محللة إسرائيلية: السنوار أظهر ضعف "إسرائيل" وأهداف الحرب لن تتحقق

أولمرت: يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا

الكشف عن تفاصيل مكالمة هاتفية بين غالانت وشقيق رهينة إسرائيلي قتله جيش الاحتلال بالخطأ

اشتية: البنوك لم يعد لديها السيولة لتقرض الحكومة

واشنطن بوست: اسرائيل لم تقدم أدلة على دخول الأنفاق من مجمع الشفاء

الأخبار الرئيسية

تقديرات إسرائيلية: واشنطن محبطة من وتيرة الحرب التي "تحتاج إلى عام" و"جميع ألغام العالم"

1-19-1

انتقادات إسرائيلية لوجود “فجوة” بين تصريحات قادة الاحتلال وما يجري بالقطاع

بروفيسور إسرائيلي: علينا الاعتراف بالخسارة كي يعترف الفلسطينيون بنا

نيويورك تايمز: "إسرائيل" استخدمت قنابل بزنة 2000 رطل ضد المدنيين في جنوب غزة

الاعلام العبري:الكارثة في إسرائيل لم تنته في 7 أكتوبر وستكون هناك أخبار أكثر مرارة من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية