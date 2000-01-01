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«المقاومة الإسلامية» في العراق تقصف هدفاً في إيلات

الجمعة 22 ديسمبر 2023 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
«المقاومة الإسلامية» في العراق تقصف هدفاً في إيلات



بغداد/سما/

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الجمعة، أنها تمكنت من توجيه ضربة لهدف في مدينة إيلات.


وقالت في بيان: "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا في أم الرشراش (إيلات) المحتلة، بالأسلحة المناسبة".

وكثفت "المقاومة الإسلامية في العراق" في الأسابيع الأخيرة هجماتها على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وأعلنت أكثر من مرة أن هجماتها تأتي ردا على الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، إن تل أبيب لن تتسامح مع الهجمات التي تنفذها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) وتستهدف مدينة إيلات والمصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وكان مدير عام ميناء إيلات على البحر الأحمر، جدعون جولبر، قد صرح في وقت سابق بأن حوالي 85% من أرباح الميناء تأتي من استيراد السيارات، مؤكدا أن تهديدات الحوثيين تعرقلها.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جولبر، قوله إن "التهديد الذي يشكله الحوثيون للممرات البحرية على البحر الأحمر، أدى إلى خسارة الميناء لنحو 14 ألف سيارة منذ منتصف الشهر الماضي".

#المقاومة الاسلامية العراق

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