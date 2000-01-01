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"بلومبرغ": واشنطن قد تؤيد مشروع قرار مجلس الأمن حول زيادة المساعدات الإنسانية لغزة

الجمعة 22 ديسمبر 2023 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بلومبرغ": واشنطن قد تؤيد مشروع قرار مجلس الأمن حول زيادة المساعدات الإنسانية لغزة



واشنطن/سما/

أفادت "بلومبرغ" بأن الولايات المتحدة قد تؤيد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء قطاع غزة.


ونقلت الوكالة عن المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قولها: "لقد عملنا طويلا خلال الأسبوع الماضي مع الإمارات ومصر ودول أخرى لصياغة قرار يمكننا دعمه. والآن أصبح لدينا مثل هذا القرار، ونحن على استعداد للتصويت عليه".

ووفقا لغرينفيلد فإن القرار يجب أن "يوفر المساعدة الإنسانية لمن يحتاجونها"، حيث أشارت إلى أن الولايات المتحدة "يمكن أن تدعمه إذا ما طرح بصيغته الحالية"، ومن المتوقع التصويت عليه اليوم الجمعة.

وكانت المتحدثة باسم بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة شهد مطر قد قالت في وقت سابق إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يواصلون التفاوض مع الولايات المتحدة حول إحدى فقرات مشروع القرار الذي يطالب إسرائيل وحماس بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضافت: "نحن نتحدث عن بند يقترح مطالبة الأمين العام بصياغة آلية لمراقبة إيصال المستلزمات الإنسانية" إلى غزة.

وأعدت مشروع القرار الإمارات ومصر وفلسطين، وتم تأجيل التصويت عليه عدة مرات هذا الأسبوع بطلب من الولايات المتحدة.

#مجلس الامن #غزة

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