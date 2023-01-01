شهداء وجرحى جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارة مدنية في رفح

غزة / سما/

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الجمعة سيارة مدنية تقل فلسطينيين في مدينة رفح، مما تسبب بوقوع ضحايا.

وقال المدير العام لمستشفى يوسف النجار في رفح، مروان الهمص، إن 3 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا، فيما أصيب 6 آخرين جراء استهداف السيارة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة في غزة أن 20 شخصا على الأقل، استسهدوا جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مبان سكنية في مدينة رفح جنوبي غزة، رغم أن الجيش كان قد أعلن رفح منطقة آمنة للنازحين من شمالي القطاع.

وأعلنت صحة غزة اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20057 شهيدا، والمصابين إلى أكثر من 53320 ألفا منذ 7 من أكتوبر الماضي.