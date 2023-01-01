  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كوريا الجنوبية توصي سفنها بعدم المرور عبر البحر الأحمر

الجمعة 22 ديسمبر 2023 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الجنوبية توصي سفنها بعدم المرور عبر البحر الأحمر



سما / وكالات /

أوصت كوريا الجنوبية شركات الشحن البحري بتغيير مسارات سفنها لتتجنب المرور عبر البحر الأحمر لضمان سلامة سفنها وطواقمها وسط هجمات الحوثيين المتزايدة على السفن التجارية.

وعقدت وزارة المحيطات والثورة السمكية، أمس الخميس، اجتماعا لمراجعة وضع السفن بالقرب من البحر الأحمر في سيئول، من أجل تفقد حالة السفن في البحر الأحمر.

وشرحت الحكومة التطورات الجارية في البحر الأحمر، والإجراءات الأمنية للحكومة، واستمعت إلى صعوبات الشركات المحلية وإجراءاتها.

وقال وزير المحيطات جو سيونغ-هوان إن "نطلب تغيير المسارات حتى يتحسن الوضع لسلامة سفننا ومواطنينا"، مؤكدا على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لضمان الملاحة البحرية الآمنة لسفننا من خلال التشاور الوثيق بين الوكالات الحكومية ذات الصلة وصناعة الشحن البحري.

وفي وقت سابق، قال نيكولاي كورشونوف، سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إن الطريق البحري الشمالي يمكن أن يضمن الملاحة الآمنة للسفن التجارية التي تخشى عبور البحر الأحمر.

ويربط الطريق البحري الشمالي، الذي يبلغ طوله أكثر من 3 آلاف ميل بحري (5556 كيلومترا)، بحر بارنتس ومضيق بيرينغ. وهذا هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجيا للنقل البحري، ضد السفن التابعة لإسرائيل أو تلك التي تحمل أي نوع من البضائع المرسلة إلى تل أبيب، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد مدير "كرم أبو سالم" و5 آخرين بقصف إسرائيلي للمعبر

سي إن إن: مصداقية حماس تنامت بعد عملية طوفان الأقصى في فلسطين والعالم

مجلس الحرب الاسرائيلي يهدد بإطالة العدوان على غزة

إعلام إسرائيلي: حماس تصر على الإفراج عن 3 بينهم مروان البرغوثي

حماس: قرار وطني بعدم الحديث عن صفقة تبادل أسرى حتى وقف الحرب على غزة

هيئة تشجيع الاستثمار : الاحتلال يدمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية

شاهد..رشقات صاروخية من غزة تقطع اجتماعا بين لابيد وأعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 20 ألفا..

"يديعوت" : هزيمةٌ إسرائيليّةٌ لعدم تحقيق إنجازاتٍ وكلّ يومٍ يمُرّ يُغرِقُنا أكثر بوحل غزّة

شهادات صادمة ومروعة عن إعدام الجيش الإسرائيلي عشرات المسنين في قطاع غزة..

السنوار

محللة إسرائيلية: السنوار أظهر ضعف "إسرائيل" وأهداف الحرب لن تتحقق

IMG_3183

القسام تعلن مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية