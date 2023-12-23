طقس فلسطين : منخفض جوي يضرب البلاد

رام الله / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان تتأثر البلاد تدريجيا خلال ساعات نهار الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا في المناطق الوسطى والجنوبية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل :يكون الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في اريحا والأغوار وتسقط الأمطار بمشيئة الله فوق المناطق الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها 60 كم/ساعة والبحر مائجا.

السبت 2023/12/23: يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائما عاصفا بارداً وماطراً على فترات على المناطق الشمالية والوسطى وتمتد الأمطار في ساعات الليل الى المناطق الجنوبية وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها احيانا الى 60 كم/ساعة احياناً والبحر مائج.

الأحد 2023/12/24: يستمر تأثير بقايا المنخفض الجوي على البلاد في ساعات الصباح لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم بارداً في معظم المناطق باردا نسبيا في الأغوار وماطراً على فترات على بعض المناطق وفي ساعات المساء ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء الى الاستقرار ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 2023/12/25: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين خلال فترة تاثيرالمنخفض الجوي على البلاد من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات الى 60 كم/ساعة.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية