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الاحتلال يدمر شبكة المياه في قرية المنيا ويغلق مداخلها

الجمعة 22 ديسمبر 2023 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يدمر شبكة المياه في قرية المنيا ويغلق مداخلها



بيت لحم/ سما/

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، شبكة المياه في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، بعد أن أغلقت مداخلها.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنيا زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال أغلقت المداخل الثلاثة الرئيسية للقرية، بالسواتر الترابية، قبل أن تدمر شبكة مياه الشرب في القرية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها الاحتلال بتدمير شبكة المياه، منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي.

وقال كوازبة إن إغلاق المداخل الثلاثة للقرية يعني حصارها بشكل محكم وعدم قدرة الأهالي على الدخول إليها أو الخروج منها.

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