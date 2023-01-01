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صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 20 ألفا..

الجمعة 22 ديسمبر 2023 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 20 ألفا..



غزة / سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 20057 شهيدا، وحصيلة المصابين إلى أكثر من 53320 ألفا منذ 7 من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القصف الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية أسفر عن وقوع 390 قتيلا وما لا يقل عن 734 إصابة بالتزامن مع انقطاع الاتصالات والإنترنت.

أما على الجانب الإسرائيلي فأعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 471 منذ 7 أكتوبر، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27 أكتوبر نحو 139 عسكريا.

وبلغت حصيلة المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر نحو 1929 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى في صفوفه منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 771 جريحا، في ظل تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

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