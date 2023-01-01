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الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في المعارك جنوب قطاع غزة

الجمعة 22 ديسمبر 2023 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في المعارك جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل ضابط وجندي خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي وجنوبي قطاع غزة.
وأفاد بيان للجيش، نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأنه “سمح بنشر مقتل الملازم شاي أييلي (21 عاما) من الوحدة التكتيكية الإنقاذية الخاصة (669)، خلال معركة شمالي قطاع غزة”.
وأضاف بأن “طل شوع (31 عاما)، احتياط، من كتيبة الهندسة 7071 لواء كريتي (4)، قتل في معركة جنوبي القطاع”.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 471، بينهم 139 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.
وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت “حماس” نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام انتهت 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

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