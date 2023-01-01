  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كندا تمنح تأشيرات مؤقتة لذوي مواطنيها من سكان غزة

الجمعة 22 ديسمبر 2023 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كندا تمنح تأشيرات مؤقتة لذوي مواطنيها من سكان غزة



سما / وكالات /

أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أن بلاده ستضع اعتبارا من يناير المقبل برنامجا للهجرة يتيح لسكان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون، أن يتقدموا بطلب الحصول على التأشيرة المؤقتة.

وقال الوزير أمس الخميس، إن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو ستمنح تصريح إقامة مؤقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة).

وأضاف: "نحن نعلم أن العديد من الكنديين قلقون بشأن سلامة أحبائهم في غزة، ولهذا السبب نعلن عن إجراءات هجرة مؤقتة"، معترفا بأنه في الوقت الحالي "من الصعب للغاية الخروج من غزة".

وذكر الوزير بأن "كندا لا تحدد من ومتى أو عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من الخروج" عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، البوابة الوحيدة التي تربط القطاع الفلسطيني ببقية العالم.

وفي الأسابيع الأخيرة، تمكن أكثر من 600 كندي ومقيم دائم في كندا من مغادرة قطاع غزة عبر هذا المعبر.

وفي وقت سابق، عبر رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا في بيان مشترك عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، معبرين عن مخاوفهم بالتنسيق فيما بينهم، بعد فترة وجيزة من تحذير الولايات المتحدة إسرائيل من تراجع الدعم الدولي.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد مدير "كرم أبو سالم" و5 آخرين بقصف إسرائيلي للمعبر

مجلس الحرب الاسرائيلي يهدد بإطالة العدوان على غزة

إعلام إسرائيلي: حماس تصر على الإفراج عن 3 بينهم مروان البرغوثي

نجل نتنياهو يعجب بمنشور يتهم رئيس أركان الجيش بـ"الانقلاب العسكري" في 7 أكتوبر

حماس: قرار وطني بعدم الحديث عن صفقة تبادل أسرى حتى وقف الحرب على غزة

الاعلام العبري : اسرائيل تنظر في ثلاثة مقترحات لتغيير اسم الحرب على غزة

هيئة تشجيع الاستثمار : الاحتلال يدمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية

الأخبار الرئيسية

"يديعوت" : هزيمةٌ إسرائيليّةٌ لعدم تحقيق إنجازاتٍ وكلّ يومٍ يمُرّ يُغرِقُنا أكثر بوحل غزّة

شهادات صادمة ومروعة عن إعدام الجيش الإسرائيلي عشرات المسنين في قطاع غزة..

السنوار

محللة إسرائيلية: السنوار أظهر ضعف "إسرائيل" وأهداف الحرب لن تتحقق

IMG_3183

القسام تعلن مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي

سي إن إن: مصداقية حماس تنامت بعد عملية طوفان الأقصى في فلسطين والعالم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية