  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عبيدة: استهدفنا 720 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري

الخميس 21 ديسمبر 2023 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة: استهدفنا 720 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري



غزة /سما/

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام: العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة ولا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة".

واكد "ان بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية".

وتابع: "نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة".

وقال " استهدافاتنا للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني. ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز".

وقال: إذا أراد الاحتلال أسراه أحياء فليس له خيار إلا وقف العدوان والعدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درساً واحداً، ولا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته، وهدف العدو بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل."

وقال أبو عبيدة: نحيي مقاتلي أمتنا الذين يربكون الاحتلال، خاصة في جبهتي اليمن ولبنان.

الأكثر قراءة اليوم

قيادة "حماس" في القاهرة… نقاشات استكشافية ورسالة من السنوار إلى الوسطاء

صحيفة عبرية: ربما تكون خانيونس المحطة الأخيرة قبل انكفاء اسرائيل إلى مرحلة أخرى

قناة عبرية: الصفقة القادمة قد تشمل انسحاباً جزئياً للجيش الإسرائيلي من غزة

"القسام" تعرض فيديو لبندقية "الغول" القناصة

استشهاد مدير "كرم أبو سالم" و5 آخرين بقصف إسرائيلي للمعبر

التحقيق مع 19 سجّانا إسرائيليا ضربوا الاسير ثائر أبو عصب حتى الموت

واشنطن بوست: هل دمرت "إسرائيل" غزة بعد عجزها عن تدمير حماس؟

الأخبار الرئيسية

IMG_3183

القسام تعلن مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي

سي إن إن: مصداقية حماس تنامت بعد عملية طوفان الأقصى في فلسطين والعالم

هيئة تشجيع الاستثمار : الاحتلال يدمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية

حماس: قرار وطني بعدم الحديث عن صفقة تبادل أسرى حتى وقف الحرب على غزة

شاهد..رشقات صاروخية مكثفة ومتتالية بدءا من عسقلان جنوبا وحتى نتانيا أقصى شمال تل أبيب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية