أبو عبيدة: استهدفنا 720 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري

غزة /سما/

قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام: العدوان يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة ولا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة".

واكد "ان بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية".

وتابع: "نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة".

وقال " استهدافاتنا للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني. ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز".

وقال: إذا أراد الاحتلال أسراه أحياء فليس له خيار إلا وقف العدوان والعدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درساً واحداً، ولا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته، وهدف العدو بالقضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل."

وقال أبو عبيدة: نحيي مقاتلي أمتنا الذين يربكون الاحتلال، خاصة في جبهتي اليمن ولبنان.