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القسام تعلن مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي

الخميس 21 ديسمبر 2023 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تعلن مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي



غزة/سما/

بثت كتائب القسام مشهدا مساء اليوم أعلنت خلاله عن مقتل 3 أسرى إسرائيليين لديها بنيران الجيش الإسرائيلي؛ وهم ليسوا بنفس الرهائن الذين أعلن الجيش الإسرائيلي قتلهم في حي الشجاعية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن "هدف الاحتلال المتمثل بالقضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل، وما ينشغل به جيش الاحتلال اليوم على الأرض هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز".

وشدد أبو عبيدة على أن "استعادة الاحتلال لأسراه مساره التبادل وليس له خيار سوى وقف العدوان، واستمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى ولا يمكن إطلاق سراحهم بالقوة".

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