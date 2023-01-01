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نادي الأسير الفلسطيني: 4655 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

الخميس 21 ديسمبر 2023 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير الفلسطيني: 4655 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر



القدس المحتلة / سما/

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 25 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 4655.

وأشار نادي الأسير إلى أن بين المعتقلين عددا من الأطفال، وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات طولكرم والخليل ورام الله ونابلس والقدس.

ورافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام واسعة واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير لمنازل الفلسطينيين، وتهديدهم بإطلاق النار عليهم.

وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير "أنّ القوات الإسرائيلية تواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم".

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