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استشهاد مدير "كرم أبو سالم" و5 آخرين بقصف إسرائيلي للمعبر

الخميس 21 ديسمبر 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مدير "كرم أبو سالم" و5 آخرين بقصف إسرائيلي للمعبر



غزة / سما/

افادت مصادر فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم مدير معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن في غارة إسرائيلية استهدفت المعبر، ومحيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد العقيد بسام غبن، و3 من موظفي شرطة الحدود.

أما في معبر رفح، فقد أسفر القصف الإسرائيلي عن استشهاد فلسطينيين اثنين، وتوجهت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نحو المعبر بعد وصول نداءات حول جرحى وإصابات جراء القصف الإسرائيلي، كما دفع الجانب المصري بسيارات إسعاف باتجاه المعبر. 

وأشارت مصادر فلسطينية  في وقت سابق اليوم إلى أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة وتحديدا في مناطق الجنوب، في ظل انقطاع الاتصالات عن القطاع لليوم الثاني على التوالي.

وأجبرت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس، المواطنين الفلسطينيين على النزوح قسرا عن منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

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