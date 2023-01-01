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حماس: قرار وطني بعدم الحديث عن صفقة تبادل أسرى حتى وقف الحرب على غزة

الخميس 21 ديسمبر 2023 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قرار وطني بعدم الحديث عن صفقة تبادل أسرى حتى وقف الحرب على غزة



القدس المحتلة / سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أبلغ الوسطاء بأن الحركة مستعدة لصفقة تشمل الكل مقابل الكل، وذلك بعد وقف كامل لإطلاق النار.

وأوضحت الفصائل أن "هناك قرار وطني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد الوقف الشامل للعدوان".

وترفض حماس أي وقف مؤقت آخر للحملة العسكرية الإسرائيلية وتقول إنها ستناقش فقط وقف إطلاق النار الدائم.

وتستمر المفاوضات بشأن إبرام صفقة تبادل اسرى جديدة، ولكن الأطراف لا تزال بعيدة عن تحقيق انفراجة. وتقول مصادر في إسرائيل إن حركة حماس تبدو متشددة في مواقفها.

وتصر حماس على وقف إطلاق النار بشكل كامل وانسحاب جيش الاحتلال وليست على استعداد للعودة إلى وقف إطلاق النار المؤقت، على الرغم من أن إسرائيل تعرب عن استعدادها للنظر في وقف إطلاق نار أطول لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين - بما في ذلك تغييرات في الانتشار العسكري في غزة. حسب صحيفة يديعوت احرنوت.

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