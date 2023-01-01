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قصف إسرائيلي يستهدف معبر كرم أبو سالم يسفر عن استشهاد مديره و3 آخرين

الخميس 21 ديسمبر 2023 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصف إسرائيلي يستهدف معبر كرم أبو سالم يسفر عن استشهاد مديره و3 آخرين



غزة / سما /

استشهد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي على معبر كرم أبو سالم بينهم مدير المعبر، وفقاً لإعلام معبر رفح.

 

وقالت هيئة المعابر ووزارة الصحة في القطاع إن مدير المعبر بسام غبن قتل مع 3 آخرين "في استهداف من طيران الاحتلال لمرافق المعبر أثناء العمل".

 

وكانت إسرائيل قد وافقت، الجمعة الماضي، على إدخال المساعدات إلى غزة "مؤقتا" عبر معبر كرم أبو سالم، وفتحت بذلك طريق إمداد ثان يضاف إلى معبر رفح بين مصر وغزة.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، الثلاثاء، بالإجراءات الإسرائيلية في هذا الصدد، ووصفها بأنها "إيجابية" لكنها "بعيدة عن أن تكون كافية في ما يتعلق بما هو مطلوب للتعامل مع الكارثة الإنسانية على الأرض".

#معبر كرم أبو سالم

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