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الفصائل الفلسطينية: لا صفقات تبادل أسرى إلا بعد وقف شامل للعدوان على غزة

الخميس 21 ديسمبر 2023 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل الفلسطينية: لا صفقات تبادل أسرى إلا بعد وقف شامل للعدوان على غزة



غزة / سما /

أكدت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن هناك قراراً وطنياً فلسطينياً بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلّا بعد وقف شامل للعدوان، وذلك في وقت كشفت فيه تقارير إخبارية عن محادثات بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة. 

وفي وقت سابق، كشفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن إسرائيل قدمت مقترحاً لإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة، مضيفة أن الاقتراح  يدور حول وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام. لكن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة -وعلى رأسها حماس- قالت رداً على الاقتراح إن “وقت التهدئة المؤقتة قد انتهى”، حسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية.

فيما كشفت القناة 13 الإسرائيلية تفاصيل محادثات الاتفاق الجديد بين حماس والاحتلال قائلة إن تل أبيب اقترحت صفقة إطلاق 30 إلى 40 أسيراً إسرائيلياً لدى المقاومة في غزة،  مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين، فيما قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن حماس أبلغت الوسطاء رفضها نقاش أي صفقة قبل وقف كامل لإطلاق النار. 

بحسب القناة 13، فإن العرض الإسرائيلي يشمل هدنة تمتد من أسبوعين إلى شهر، وانسحاباً جزئياً من بعض المناطق، وقد تشمل تغييراً وترتيبات عسكرية  في غزة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إنه لا مشكلة لدى تل أبيب “إن ربطت حماس التغيير العسكري بالصفقة واعتبرته إنجازاً”.

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل اقترحت صفقة جديدة، للإفراج عن الرهائن لكن حركة حماس رفضت مناقشتها دون وقف كامل للعمليات العسكرية وإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت الهيئة الإسرائيلية أن الصفقة المقدمة من إسرائيل تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين تصفهم بالخطرين، مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

#غزة #صفقة تبادل الأسرى

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