نجل نتنياهو يعجب بمنشور يتهم رئيس أركان الجيش بـ"الانقلاب العسكري" في 7 أكتوبر

القدس المحتلة / سما/

أبدى يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعجابه بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يتهم رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي بتنفيذ انقلاب عسكري في 7 أكتوبر.

وجاء في المنشور: "في 7 أكتوبر كنا في خضم انقلاب عسكري بقيادة هرتسي هاليفي، الذي لم يبلغ رئيس الوزراء بالهجوم الذي كان على وشك الحدوث صباح يوم سيمحات توراة. الانقلاب لم ينته ولم يكتمل. قائد الجيش ووزير الدفاع يمنعان وزير الأمن الداخلي من دخول قاعدة عسكرية. إنه انقلاب حقا".

وكان المنشور، الذي كتبه مستخدم غير معروف لوسائل التواصل الاجتماعي، يشير إلى ادعاء وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بأن هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت قد ألغيا زيارته لقاعدة عسكرية.

وقال الجيش الإسرائيلي ومكتب وزير الدفاع إن الزيارة تم تأجيلها بسبب ضيق الوقت، وطلب من بن غفير ترتيبها لموعد آخر، حسبما أفاد موقع "واينت" الإخباري.

وفي نوفمبر، نشر نجل رئيس الوزراء منشورات على حسابه على "تليغرام" ألقى فيها اللوم على الجيش الإسرائيلي والشاباك والمحكمة العليا في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر.