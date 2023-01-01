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شكري: المساعدات الإنسانية مكدسة في العريش ولا تمر بسبب إجراءات التفتيش الاسرائيلية

الخميس 21 ديسمبر 2023 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكري: المساعدات الإنسانية مكدسة في العريش ولا تمر بسبب إجراءات التفتيش الاسرائيلية



سما / وكالات /

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المساعدات الإنسانية لغزة في العريش والمعبر مكدسة ولا تمر بسبب إجراءات التفتيش، مشيرا إلى أن الأوضاع في غزة غير مقبولة.

وأوضح وزير الخارجية المصري في لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون أن الوضع الحالي في غزة غير مقبول وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤوليته عن الدمار الذي لحق بالقطاع، مشيرا إلى أن المجموعة الإسلامية العربية تتعامل بمرونة في مجلس الأمن.

ونوه شكري بأن 8 آلاف طفل فلسطيني قتلوا في غزة، موضحا أنه لا يمكن للاعتبارات السياسية أن تعلو فوق الاعتبارات الإنسانية.

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا لا تستخدم معايير مزدوجة تجاه الأوضاع في غزة وأوكرانيا، قائلا إن إسرائيل تعرضت لهجمات مثل 11 سبتمبر و7 يوليو.

ونوه كاميرون بأن أمن البحر الأحمر مهم للعالم لكي لا تتأثر التجارة العالمية، مشيرا إلى أنه يجب أن تتوقف إيران عن دعم الجماعات التي تهدد الملاحة في  البحر الأحمر.

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