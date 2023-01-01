الكتب في غزة.. من مصدر للثقافة إلى وقود للطهي والتدفئة

غزة / سما/

في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة بفعل الحرب، وغياب مقومات الحياة، ومن بينها غاز الطهي الذي تمنع إسرائيل دخوله إلا مؤخراً وبكميات محدودة، اضطر عشرات المواطنين إلى حرق الكتب المدرسية والثقافية ورسائل الماجستير والدكتوراه لإشعال النيران، وسط نفاد شبه كامل للحطب في بعض المناطق.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول الماضي، لجأ المواطنون في غزة للطهي بالطرق القديمة باستخدام الحطب وأوراق الكرتون من أجل إشعال النيران بهدف الطهي والتدفئة، إلا أنهم اتجهوا مؤخراً للكتب الثقافية لتحقيق هذا الهدف للاستمرار في الحياة بأقل المقومات.

ومن غالبية مناطق قطاع غزة المكتظة بالسكان خاصة في الجزء الجنوبي، ينبعث الدخان الأسود الكثيف الناجم عن حرق الأوراق، ويتداخل مع دخان القصف الإسرائيلي مسبباً ما يصفه المواطنون بـ"ضبابية الرؤية".

كما يسبب الدخان الناجم عن هذه المواد المحترقة، أمراضاً في الجهاز التنفسي للمواطنين الذين يجلسون أمامه لساعات طويلة منتظرين لحظة الانتهاء من إعداد الطعام.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على غزة، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون مواطن يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية.

وبعد ضغوط أممية ودولية سمحت إسرائيل بدخول مساعدات إنسانية محدودة جداً إلى غزة عبر معبر رفح المصري، والمخصص للمسافرين في المقام الأول.

وكان قطاع غزة يستقبل يومياً نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل العدوان، إلا أن العدد تدنى إلى نحو 100 شاحنة يومياً في أفضل الظروف.

وقالت الإعلامية إسراء المدلل، إن والدتها وشقيقيها اضطرا لحرق أطروحات الدكتوراه من أجل إعداد رغيف الخبز.

وأضافت المدلل، في منشورات لها قبل أيام على وسائل التواصل الاجتماعي: "رسالة الدكتوراه لأمي السيدة نعيمة ولاثنين من أشقائي الدكتورين عبد الله ومحمد، جمعوها هذا الصباح لإحراقها بدلاً من الحطب والخشب الذي نفد، من أجل رغيف الخبز وكوب شاي ساخن".

وتابعت: "بعد أن خدمت أمي عمرها مع الأمم المتحدة كأول امرأة مديرة المنطقة التعليمية في رفح لوكالة الغوث (الأونروا)، وبعد أن فتحت بيوت علم وربت أجيالاً وأسست نهجاً تربوياً هو الأول في الشرق الأوسط، تحرق كل رسائلها للماجستير والدكتوراه، وكذلك فعل إخوتي بعد سياسة التجويع التي يطبقها العالم علينا، الكل مسؤول ومتخاذل ومشترك بالجريمة".

وكذلك فعلت المواطنة ربا اسليم، التي اضطرت لحرق رسالة الماجستير خاصتها، لإشعال النار اللازم من أجل طهي القليل من المعكرونة لأطفالها، التي حصلت عليها كمساعدات.

وكلما خفتت حدة النيران التي تشتعل تحت قدر الطعام، تمزق اسليم المزيد من أوراق رسالتها لضمان الاشتعال حتى ينضج الطعام.

وقالت وهي تضيف المزيد من الأوراق للنيران المشتعلة: "لم يعد لدينا خيارات، الإنسان احترق بفعل النيران الإسرائيلية، هل سنحزن لأجل هذه الرسائل؟".

وأشارت، وهي تنظر بحسرة إلى مجهودها الذي استغرق منها أكثر من عام: "هذه الرسالة كانت دائماً تشعرني بالفخر، لكن اليوم نحارب التجويع من خلال إشعال النيران بأي وسيلة بعد نفاد الحطب الموجود لدينا، وارتفاع سعر الحطب المتواجد في الأسواق لأرقام كبيرة".

في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لجأت مجموعة من المواطنين إلى الكتب الثقافية الموجودة في مكتبة "البحرين"، التابعة لوكالة الغوث "الأونروا" لاستخدامها في إشعال النيران.

هذه المكتبة، التي شكلت دائماً قبلة للمثقفين والقراء وللأنشطة الثقافية والفكرية، تحولت إلى مصدر للوقود "الورقي" الذي يسهم في إشعال النيران لطهي الطعام.

وأفاد شهود عيان يقطنون بالقرب من هذه المكتبة، بأن مجموعة من المواطنين دخلوا قبل أسابيع إلى هذه المكتبة، وأخرجوا مجموعات من كتبها لحرقها.

من جهته، قال المدون حمزة أبو توهة في منشور على "فيسبوك" في 25 تشرين الثاني الماضي: "مكتبة البحرين المليئة بما لذ وطاب من كتب وموسوعات نشأتُ في أحضانها منذ تأسيسها قبل 13 عاماً، مررت بجانبها اليوم فوجدت الناس قد فتحوها وأخذوا كل ما فيها من كتب وأرفف وأخشاب حتى يشعلوا ناراً تصنع لهم الخبز بعد انعدام الغاز والوقود".

وأضاف: "جلست على ركبتي أبكي على مشهد الكتب والموسوعات التي يحملها الناس للحرق، بعد أن أحرق كثير منهم ملابس لهم لذلك الغرض".

وتحتوي مكتبة البحرين التابعة لـ"الأونروا"، والتي يوجد لها فرعان؛ الأول في جباليا شمال القطاع والثانية في رفح، على آلاف الكتب، كما تضم مختبراً للحاسوب وقاعة سينمائية ثلاثية الأبعاد.

فضلا عن أن هذه الكتب التي يتم حرقها تمثل خسارة معرفية، إلا أن الدخان المنبعث عنها يسبب مضاعفات صحية خاصة في الجهاز التنفسي للأشخاص الذين يجلسون قبالته أو يتعرضون له مباشرة.

النازحة أم رائد أبو غالي، التي تعيش في إحدى خيام النزوح قرب الحدود المصرية، قالت إنها تشعل النيران بشكل يومي باستخدام الورق المأخوذ من كتب مدرسية.

وأضافت: "ابنتي جلبت معها بعض الكتب المدرسية خلال رحلة النزوح من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، فاستخدمتها في إشعال النيران لصناعة أكواب الشاي الساخنة، وبعض الطعام وفق ما توفر لديها من مساعدات إنسانية يتم توزيعها".

وبينت أنها قبل رحلة النزوح، كانت تستخدم الحطب من أجل إشعال النيران، لافتة إلى أن استنشاقها المتكرر لدخان هذه المواد المحترقة أصابها بصعوبة في التنفس.

ويتعذر على أبو غالي التوجه للمراكز الصحية أو المستشفيات التي تعمل وفق نظام الطوارئ من أجل تلقي العلاج، معربة عن تخوفها من تفاقم وضعها الصحي.

وفي تشرين الثاني الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار الأمراض جراء اكتظاظ النازحين في الملاجئ، وتعطل عمل النظام الصحي في بعض المناطق.