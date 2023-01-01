الاحتلال يقر بروتوكولاً حول معتقلي غزة ينتهك حقوقهم في العلاج

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس الأربعاء، تفاصيل بروتوكول طبي وضعته وزارة الصحة الإسرائيلية للتعامل مع المعتقلين من قطاع غزة، تحت عنوان "إجراءات علاج إرهابيي حماس"، ويقوم على انتهاك حقوق المرضى والمصابين من معتقلي غزة.

وينص بروتوكول وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الجرحى أو المرضى من معتقلي قطاع غزة يجب أن يتلقوا العلاج في مستشفيات ميدانية في مواقع اعتقالهم، ولا يتم نقلهم إلى المستشفيات إلا في حالة وجود خطر حقيقي على حياتهم، وأن لا يتلقوا العلاج إلا وهم مقيدين وعيونهم معصبة، وهذا يشمل الأسرى الأطفال القاصرين أيضًا.

يأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "هآرتس" أن أسرى من قطاع غزة فارقوا الحياة في معسكرات الجيش التي يتم احتجازهم فيها في النقب قرب بئر السبع، حيث يخضعون لظروف احتجاز سيئة جدًا.

وأوضحت "يسرائيل هيوم"، أن بروتوكول وزارة الصحة يتيح معالجة المعتقلين بدون موافقتهم، وأن الكادر الطبي الذي سيتعامل مع المعتقلين يتوجب عليهم الامتناع عن التعريف بأنفسهم والاكتفاء بتوضيح المهنة والاختصاص.

وتزعم وزارة الصحة الإسرائيلية أن المستشفى الميداني الذي يتلقى معتقلو غزة العلاج فيه يضم طبيبًا كبيرًا وفريقًا من المهنيين الطبيين في الاحتياط، ويمكن إجراء عمليات جراحية متوسطة فيه، إلا أن "يسرائيل هيوم" أشارت إلى تقرير نشرته قبل أسبوعين ينفي بشكل قاطع وجود مستشفى في أحد معسكرات الاعتقال.

وينص بروتوكول وزارة الصحة الإسرائيلية أن قرار نقل المعتقل إلى المستشفى هو من صلاحيات كبير الأطباء المعالجين في المستشفى الميداني، ولا يكون إلا عندما يتأكد الطبيب أن هناك خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقل إذا لم ينقل للمستشفى، على أن يتم التحويل إلى المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة ومدراء المستشفى الذي سينقل المعتقل إليه، وبمرافقة أمنية مناسبة.

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن إقرار وزارة الصحة للبروتوكول جاء بينما يواصل مدراء المستشفيات الإسرائيلية معارضة نقل المعتقلين من قطاع غزة إلى المستشفيات، بما في ذلك الأطفال والمسنين.