إصابة 27 جندياً خلال 24 ساعة بمعارك قطاع غزة

غزة / سما /

كشفت مصادر طبية إسرائيلية أن 27 جنديا إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية خلال الـ27 ساعة الأخيرة من محاور القتال في قطاع غزة.

وذكر مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، أنه استقبل خلال 24 ساعة الماضية، 22 جريحا، تم إجلاؤهم بالطائرات من معارك قطاع غزة، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

وأضاف المركز الطبي أن 50 جندياً جريحاً يواصلون العلاج في مختلف أقسامه، 14 منهم في حالة خطيرة، لافتاً إلى أنه منذ بدء الحرب استقبل 2249 مصابا بدرجات متفاوتة الخطورة.

من ناحيته، أعلن مستشفى "بيلنسون" أنه استقبل خلال اليوم خمسة جنود جرحى من مناطق القتال في غزة؛ بينهم ثلاثة بحالة خطيرة وأدخلوا إلى وحدة العناية المكثفة.

وكشف أن 27 جندياً جريحاً يعالجون حالياً في المستشفى، أربعة منهم في حالة خطيرة، و12 في حالة متوسطة، و11 في حالة طفيفة.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن اليوم عن مقتل ضابطين وإصابة جندي خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.