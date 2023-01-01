سفير فلسطين في فيينا: هناك إشارات حول استعداد "حماس" للاعتراف بدولة إسرائيل

سما / وكالات /

صرح سفير فلسطين في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" لم ترد الاعتراف بإسرائيل كدولة، لكن ظهرت إشارات حول استعدادها لذلك.

وقال عبد الشافي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعلم جميعا أن الفرق بيننا وبين حماس هو فروق سياسية. دافعنا دائما عن حل الدولتين".

وأضاف السفير: "حماس لم تكن تريد الاعتراف بإسرائيل كدولة. أعتقد أننا يمكن أن نتفق"، مشيرا إلى وجود "إشارات إيجابية من جانب حماس بأنها مستعدة أيضا للاعتراف بالدولتين".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن 3 أسرى تصر "حماس" على أن تشملهم صفقة التبادل القادمة مع إسرائيل، وهم مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات.

وذكرت الصحيفة أن الحركة تفكر بالفعل في اليوم التالي للحرب، وفي العلاقات بينها وحركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتصر على أن صفقة الرهائن القادمة ستشمل الأسرى الثلاثة الكبار.

وكانت أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب دعا في 18 ديسمبر حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى لقاء مصالحة وطنية في الجزائر، لإنهاء الانقسام والتمهيد لإجراء انتخابات والاتفاق على مشروع نضال فلسطيني مشترك.