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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة 8 بجراح خطيرة خلال المعارك بغزة

الخميس 21 ديسمبر 2023 06:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة 8 بجراح خطيرة خلال المعارك بغزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مقتل 3 من جنوده وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء ثلاثة قتلى من الجيش الإسرائيلي سقطوا في المعارك شمال قطاع غزة، وهم: الرقيب لافي جيحاسي 19 سنة من حشمونائيم مقاتل في الكتيبة 931 لواء ناحال، والملازم يعقوب عليان 20 سنة من رمات غان طالب في كتيبة غافن الضباط "، خدم كقائد صف في قاعدة جفعاتي الجوية، والملازم عمري شورتز، 21 عامًا من شيمود ديبورا، طالب في كتيبة "جيفن"، مدرسة الضباط، خدم كمقاتل في دورية مظلية.

وأشار بيان الجيش إلى أن ثمانية جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بقطاع غزة، من بينهم ضابطان.

وبذلك فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ 469 جنديا وضابطا.

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