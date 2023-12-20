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وول ستريت جورنال : حماس ترفض عرضا إسرائيليا بالإفراج عن 40 رهينة مقابل هدنة لأسبوع

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 11:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وول ستريت جورنال : حماس ترفض عرضا إسرائيليا بالإفراج عن 40 رهينة مقابل هدنة لأسبوع



واشنطن/سما/

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مصرية، أن حركة حماس الفلسطينية رفضت عرضا إسرائيليا بوقف القتال في قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة.

وحسب “وول ستريت جورنال”، قالت حماس إنها لن تناقش إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين حتى يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكانت القناة الـ13 العبرية، أفادت اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين، بأن الصفقة المطروحة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، تتضمن إطلاق 30 إلى 40 رهينة مقابل إطلاق سراح أسرى بارزين.

وأوضحت القناة العبرية، أن “الصفقة تتضمن انسحابا جزئيا من بعض المناطق مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر”.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن إسرائيل اقترحت صفقة تبادل أسري مع حركة حماس الفلسطينية على مرحلتين.


وأوضحت الصحيفة، نقلا عن المصادر، أن “إسرائيل اقترحت أن تشمل المرحلة الأولى من الصفقة تبادلا للأسرى”.

وأضافت أن “إسرائيل اقترحت أن تشمل المرحلة الثانية صفقة شاملة فيها كل الخيارات”، لافتة إلي أن “حركة حماس الفلسطينية ترفض كافة مقترحات صفقة تبادل الرهائن التي لا تشمل وقف النار”.

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