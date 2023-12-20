وزير الخارجية الإسرائيلي: سنقتل هنية ومشعل ولن يموتا ميتة طبيعية.. حماس ترد

القدس المحتلة/سما/

صرح، إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وسلفه خالد مشعل، بحسب قوله.



وأجرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقابلة مع إيلي كوهين، أوضح من خلالها أن "إسرائيل تعمل على اغتيال هنية ومشعل، مدعيا أنهما لن يموتا طبيعيا"، على حد قوله.

وأوضح كوهين أنه "التقى مع نظيره القبرصي، كوستناتينوس كومبوس، في لارنكا، بهدف دفع مشروع فتح ممر بحري بين قبرص وقطاع غزة، على أن يكون تحت مراقبة أمنية اسرائيلية بهدف إنهاء الاعتماد الاقتصادي للقطاع على إسرائيل"، على حد تعبيره.

ورد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس على تهديدات الاحتلال قائلا": "تصريح وقح لوزير خارجية العدو، حيث يهدد باغتيال هنية ومشعل، وهذا التصريح يمثل إعلان إفلاس رسمي وحالة تخبط وارتباك في سلوك قادة الاحتلال؛ بسبب فشلهم أمام كتائب القسام، وعدم قدرتهم على تحقيق أي من الأهداف التي رفعوها.