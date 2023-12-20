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هاليفي في الشمال: لن نقبل بعودة الوضع لما كان عليه قبل الحرب

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي في الشمال: لن نقبل بعودة الوضع لما كان عليه قبل الحرب



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن إسرائيل لن تقبل بعودة الوضع على الحدود الشمالية لما كان عليه قبل الحرب.

وأجرى رئيس الأركان اليوم جولة ميدانية، وتفقد الأوضاع الميدانية على الحدود اللبنانية، والتقى مع قادة عسكريين، ومع جنود الاحتياط.

وقال هاليفي في كلمة ألقاها أمام العسكريين: "لن نقبل بالعودة للوضع الذي ساد سابقا قبل الحرب. علينا دفع العدو إلى الوراء، وترسيخ الوضع، وإعادة السكان إلى منطقة الشريط الحدودي في وضع أكثر أمنا".

وأضاف "نحن كعسكريين هدفنا الاستعداد، بحيث تكون جهوزيتنا القتالية بمستوى جيد جدا. في السنة المقبلة سيكون لدينا الكثير من العمل".


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