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بلينكن: أمريكا تعتقد أن على إسرائيل القضاء على حماس وتقليل خسائر المدنيين

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: أمريكا تعتقد أن على إسرائيل القضاء على حماس وتقليل خسائر المدنيين



واشنطن/سما/

 قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل ملزمة بالقضاء على التهديد الذي تشكله حماس مع تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي “ما زلنا نعتقد أن إسرائيل ليست مضطرة للاختيار بين القضاء على تهديد حماس وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

وأضاف “أن عليها (إسرائيل) التزاما بالقيام بالأمرين معا ولديها مصلحة استراتيجية في القيام بالأمرين معا”.

وأعرب بلينكن عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية حول قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في السابق على هذا الصعيد.

وقال بلينكن “عملنا على ذلك بشكل مكثف. آمل في أن نتمكن من الوصول إلى نتائج مرضية”.

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