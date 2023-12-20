"القسام" تعلن قتل 25 جنديا إسرائيليا في 3 أيام

غزة/سما/

أعلنت “كتائب القسام”، الأربعاء، أنها قتلت 25 جنديا إسرائيليا وأصابت العشرات بجراح متفاوتة، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقال متحدث “كتائب القسام” أبو عبيدة، في بيان إن مقاتليهم: “أكدوا قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة خلال 72 ساعة الأخيرة”.

وأوضحت “كتائب القسام” أن عناصرها دمروا “نحو 41 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي”.

وأضافت: "كما تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وتابعت: " وتم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود،

كما أكدت أن مجاهدوها دكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.