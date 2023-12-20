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فيديو: سرايا القدس تبث مشاهد من تفجير عبوة "برميلية" في قوة إسرائيلية شرق الشجاعية

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: سرايا القدس تبث مشاهد من تفجير عبوة "برميلية" في قوة إسرائيلية شرق الشجاعية



غزة/سما/

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، مشاهد من تفجير عبوة ثاقب "برميلية" في قوة صهيونية راجلة و جرافة عسكرية شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقالت السرايا في بلاغ عسكري: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة ثاقب "برميلية" في قوة صهيونية راجلة و جرافة عسكرية شرق حي الشجاعية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
 

كما أعلنت سرايا القدس في بيانات منفصلة على تيليغرام عن تمكن مجاهدوها من إيقاع  5 من جنود العدو  بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وأكدت استهدافها دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بقذائف "التاندوم" في شارع الجلاء ومنطقة اليرموك، ودك تحشداً لجنود العدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
كما أعلنت عن  قصفها "العين الثالثة" برشقة صاروخية، و استهدافها آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "تاندوم" في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.



 

#سرايا القدس

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