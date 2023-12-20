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بيدرو سانشيز يدعو أوروبا إلى التحدث “بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية” الإسرائيلية

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيدرو سانشيز يدعو أوروبا إلى التحدث “بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية” الإسرائيلية



مدريد/سما/

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، إن “الوقت قد حان لكي يتحدث الأوروبيون بـ”وضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة”.
وأضاف سانشيز في كلمة أمام البرلمان الإسباني: “أدعو الأوروبيين للتحدث بوضوح وبصوت واحد عن الهجمات الوحشية الإسرائيلية على غزة، ليس لأن العالم يراقبنا أو لأن التاريخ سيحكم علينا، ولكن لأن البشر يعانون”.
وأردف أن “أطفال غزة الصغار يعانون ويفقدون حياتهم”، فيما تعهد بأن مدريد “لن تجلس دون أن تفعل شيئا بهذا الخصوص”.
ووسط تصفيق حاد، شدد سانشيز على ضرورة تولي السياسيين الإسبان مهمة الاعتراف بدولة فلسطين خلال فترة تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الجاري.
وقال: “يجب على أوروبا أن تساهم بنشاط في البحث عن حل نهائي للصراع وتقديم منظور جدي للسلام، وهذا يعني الاعتراف بدولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب الدولة الإسرائيلية”.
وشدد سانشيز على أن “الاتحاد الأوروبي ككل يجب أن يعترف بدولة فلسطين”، وتابع قائلاً: “القصف يجب أن يتوقف فوراً”.
وأردف أن “المساعدات الإنسانية يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى الأشخاص الذين يعانون من البرد والجوع والألم”.

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