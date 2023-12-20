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أكثر من 40 شهيدا في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 40 شهيدا في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح



غزة/سما/

استشهد أكثر من 40 مواطنا وأصيب عشرات آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح.

وقالت مصادر محلية إن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وإن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإن  

وأضافت أن 10 شهداء على الأقل ارتقوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي.

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#غزة

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