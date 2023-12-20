كتائب القسام تستهدف قوات وآليات للاحتلال وتقتل عدد من عناصره في قطاع غزة

غزة/سما/

نشرت كتائب عز الدين القسام مشاهد جديدة، مساء الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، لالتحامها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت في آخر بيان لها، تمكن مقاتليها من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية شمال شرقي مدينة خان يونس وأوقعوها بين قتيل وجريح.

وظهر في المشاهد التي نُشرت، استهداف كتائب القسام آليات وجنود قوات الاحتلال المتوغلة في محاور خان يونس، حيث حققت إصابات مباشرة بآليات الاحتلال.

وفي بيانات منفصلة وعبر قناتها على التلغرام أعلنت الكتائب ما يلي:

15:29 تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ عين نفق شرق مدينة خانيونس وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح

16:29 كتائب القسام تدك تحشدات قوات الاحتلال في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذائف الهاون

16:41 قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية شمال شرق مدينة خانيونس وأوقعوها بين قتيل وجريح

17:00 كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

17:16 كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين وناقلة جند بعبوة "شواظ" وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

17:28 كتائب القسام تستهدف 3 دبابات ميركفاه صهيونية بقذائف "الياسين 105" شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة

17:38 تمكن مجاهدو القسام من استهداف 8 آليات صهيونية في منطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة والاشتباك مع وحدات الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وإيقاعهم بين قتيل وجريح

17:50 تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية مكونة من 12 جندياً تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة بقذيفتي أفراد وعدد من القنابل اليدوية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

17:59 تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة في منطقة السرايا بمدينة غزة وأكد مجاهدونا مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة آخرين.

18:07 كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

18:21 كتائب القسام تدمر دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة

18:29 كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية وجرافتين عسكريتين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

18:44 كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة