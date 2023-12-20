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لافروف يكشف عن مشاريع غربية "خفيّة" بزعامة واشنطن لمنع إقامة دولة فلسطينية

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف يكشف عن مشاريع غربية "خفيّة" بزعامة واشنطن لمنع إقامة دولة فلسطينية



موسكو/سما/

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تتلقى رسائل كثيرة تفيد بأن الغرب بزعامة واشنطن منخرط منذ عهد قريب في مشاريع "خفيّة" لإعاقة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع "منتدى التعاون الروسي العربي": "لسوء الحظ، نسمع اليوم الكثير من الشائعات، وتردنا تقارير من مصادر مجهولة تفيد بأن زملاءنا الغربيين، بقيادة الولايات المتحدة، يبتكرون مرة أخرى نوعا من المشاريع الخاصة، والهدف منها هو تهدئة الوضع بطريقة أو بأخرى، لمنع التوحيد بين غزة والضفة الغربية".


وأشار إلى أنه "بالتالي، وفي جوهر الأمر، الوصول إلى منع قيام الدولة الفلسطينية وتسويف كل ذلك إلى وقت لاحق".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "الاستنتاج الرئيسي من الوضع الحالي على الساحة العالمية، والذي نتقاسمه مع أصدقائنا من جامعة الدول العربية، وهو أن هذه بمثابة الدعوة لإحداث أزمة أخرى، وصراع آخر".

ويوم أمس اعتقلت الشرطة الأمريكية، 60 متظاهرا مؤيدا لفلسطين نظموا مظاهرة غير مرخصة داخل المجلس التشريعي الأمريكي للمطالبة بوقف إطلاق النار ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.


من جهتها، دعت روسيا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة إنسانية في قطاع غزة.

هذا وتتواصل الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة في اليوم الـ75 من الحرب، في وقت يفشل مجلس الأمن مجددا بإصدار قرار لوقف النار وإدخال المساعدات.

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