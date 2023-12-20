نتنياهو: لن نوقف الحرب حتى تحقيق الأهداف

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعتزم مواصلة حربها المستمرة على قطاع غزة المحاصر منذ 75 يوما "حتى النهاية"، مشددا على أن حكومته عازمة على تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، بما في ذلك "القضاء على حركة حماس وإعادة الرهائن (الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في غزة) ومنع أي تهديد مستقبلي لإسرائيل من غزة".

وجاءت تصريحات نتنياهو في شريط مصور بثه على حساباته الرسمية في مواقع التواصل، بالتزامن مع الحديث عن مساع إسرائيلية لتحريك المفاوضات الرامية لإطلاق سراح الرهائن، وأبدت استعدادها للاتفاق على هدنة في قطاع غزة وتبادل رهائن وأسرى، فيما تطالب حركة حماس بوقف المعارك كشرط لأي تفاوض بهذا الشأن، ويبدو أن بيان نتنياهو يأتي ردا على هذا الشرط المسبق الذي تضعه حركة حماس.

وقال نتنياهو: "نحن نواصل الحرب حتى النهاية. (الحرب) سوف تستمر حتى يتم القضاء على حماس. حتى النصر"، وتابع "أولئك الذين يعتقدون أننا سنتوقف غير مرتبطين بالواقع. لن نتوقف عن القتال حتى نحقق جميع الأهداف التي وضعناها: القضاء على حماس، وإطلاق سراح الرهائن، وإزالة التهديد من غزة".