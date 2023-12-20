"الأغذية العالمي" يسيّر أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى غزة

غزة/سما/

قال برنامج الأغذية العالمي الأربعاء، إنه ستتوجه أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب في تشرين الأول/ أكتوبر، تنقل 750 طنا من المواد الغذائية إلى القطاع.

وذكر برنامج الأغذية في بيان: "هذه الخطوة الأولى المهمة يمكن أن تمهد الطريق أمام ممر مساعدات أكثر استدامة عبر الأردن ويتيح توصيل المزيد من المساعدات على نطاق واسع".

ويعاني قطاع غزة من أوضاع كارثية غير مسبوقة، وحالة تقترب من المجاعة، بسبب الحصار الإسرائيلي المطبق منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ يمنع دخول الغذاء والماء والوقود، الأمر الذي تسبب في نقص بل غياب حاد لكل المواد الأساسية.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كشف مؤخرا أن 9 من كل 10 أشخاص في أنحاء غزة يقضون يومًا كاملًا، ليلًا ونهاراً، دون أن يأكلوا أي شيء.



وحذر البرنامج من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع، قائلا في بيان له: "تزداد العائلات يأسا في بحثها عن الطعام".

ويواصل الاحتلال عدوانه الوحشي على قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ56 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.