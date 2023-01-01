ضابط إسرائيلي: سنجعل غزة بأكملها مثل بيت حانون‎

القدس المحتلة / سما/

قال ضابط إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي سيلحق دمارا في غزة كلها كما فعل في بيت حانون شمالي قطاع غزة، متوعدا بمصير مشابه لمدينة نابلس بالضفة الغربية ولبنان ومدن الضفة الغربية في حال مهاجمة إسرائيل.

وقال يائير بن دافيد، وهو قائد سرية بالكتيبة 2908، في كلمة للجنود في مكان وتاريخ لم يحدد في مقطع فيديو متداول حديثا على منصات التواصل الاجتماعي: "في سيمحات هتوراه (يوم 7 أكتوبر/تشرين أول) تلقينا ضربة موجعة، مست كرامة شعبنا".

وأضاف: "الكتيبة 2908 دخلت بيت حانون وفعلت هناك ما فعله شمعون ولاوي في مدينة نابلس. لكن المهمة لم تنته بعد، لا يزال لدينا غزة بأكملها لنجعلها مثل بيت حانون، يجب ان تبدو غزة مثل بيت حانون".

وتابع: "هل تعرفون لماذا؟ لأنه يكفي أن يكون هناك خوف من جميع الأمم الذين حولنا، في مدن لبنان، في مدن يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وجميع الذين يجلسون من حولنا ويظنون أنه من الممكن أن المس بكرامة شعب إسرائيل".

وأردف: "لقد أنهينا الجزء الأول، ولكن هذه هي البداية فقط".

ومضى يقول: "سنعود وبعون الرب، إن نابلس كلها وأي بلدة تجرؤ على رفع رأسها على إسرائيل ستبدو مثل بيت حانون ونحن جاهزون لأي مهمة".

وختم مخاطبا جنود الكتيبة 2908: "لقد قمتم بعمل مقدس ورائع في بيت حانون"، في إشارة الى أعمال الدمار الكبير الذي حدث بالمنطقة الواقعة شمال غزة والتي تعد من أولى المناطقة التي دخلتها القوات الإسرائيلية المتوغلة بريا بالقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 قتيلا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت "حماس" نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام وانتهت في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بوساطة قطرية .مصرية أمريكية