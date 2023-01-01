  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تطالب بفتح تحقيق بمجزرة مستشفى كمال عدوان

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تطالب بفتح تحقيق بمجزرة مستشفى كمال عدوان



غزة / سما /

طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وشددت الوزارة على أن الجيش الإسرائيلي أخذ إفادة متوافقة مع روايته من مدير المستشفى أحمد الكحلوت تحت الترهيب والتعذيب.

وأكدت أن الأطفال في مستشفى كمال عدوان حوصروا دون ماء أو طعام أو كهرباء لأيام عدة انتهت بقصف المستشفى.

وانسحبت قوات الاحتلال من مستشفى كمال عدوان يوم السبت الماضي بعد حصار استمر 5 أيام قامت خلاله باعتقال نازحين ودهس خيمهم بالدبابات وهم فيها ودفنهم أحياء.

#صحة غزة #مستشفى كمال عدوان

الأكثر قراءة اليوم

استعداد إسرائيلي لتنازلات بعد فيديو الأسرى الأخير: 3 شروط لإنجاز صفقة

صراخ وسجال حاد خلال جلسة "الكابينيت".. هاليفي لبن غفير: لا تهددني

واللا: "إسرائيل" أبلغت قطر استعدادها الدخول في هدنة إنسانية لأسبوع

"لا تتركونا نشيخ".. من أين أتت كلمات الأغنية التي استخدمتها “القسّام” في مقطع الأسرى الأخير؟

هنية يزور مصر الأربعاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

غالانت يستعرض خطط توسيع العمليات في خانيونس والجيش يزعم السيطرة على جباليا

كتائب القسام تكشف النقاب عن معركة ضارية بحي الشيخ رضوان

الأخبار الرئيسية

"واشنطن بوست" تكشف عن خطة إدارة بايدن لغزة بحلول 1 كانون الثاني المقبل ...

دبلوماسيون غربّيون كبار يكشِفون: إسرائيل ستحتّل غزة لسنواتٍ طويلةٍ كالولايات المُتحدّة باليابان وألمانيا

هنية يصل القاهرة ويلحقه النخالة بعد أيام للقاء المسؤولين المصريين لبحث تطورات حرب غزة

مسؤولان عسكريان إسرائيليان: فداحة الخسائر في صفوف المدنيين بغزة ثمن سحق حركة “حماس”

القتال في غزة

اسرائيل تستعد لتغيير شكل القتال في غزة خلال شهر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية