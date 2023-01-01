الصحة بغزة تطالب بفتح تحقيق بمجزرة مستشفى كمال عدوان

غزة / سما /

طالبت وزارة الصحة في قطاع غزة المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

وشددت الوزارة على أن الجيش الإسرائيلي أخذ إفادة متوافقة مع روايته من مدير المستشفى أحمد الكحلوت تحت الترهيب والتعذيب.

وأكدت أن الأطفال في مستشفى كمال عدوان حوصروا دون ماء أو طعام أو كهرباء لأيام عدة انتهت بقصف المستشفى.

وانسحبت قوات الاحتلال من مستشفى كمال عدوان يوم السبت الماضي بعد حصار استمر 5 أيام قامت خلاله باعتقال نازحين ودهس خيمهم بالدبابات وهم فيها ودفنهم أحياء.