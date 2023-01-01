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"واشنطن بوست" تكشف عن خطة إدارة بايدن لغزة بحلول 1 كانون الثاني المقبل ...

الأربعاء 20 ديسمبر 2023 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واشنطن بوست" تكشف عن خطة إدارة بايدن لغزة بحلول 1 كانون الثاني المقبل ...



سما / وكالات /

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن مسؤولي إدارة جو بايدن يريدون أن تنتقل إسرائيل إلى مرحلة "أقل حدة" من حربها في قطاع غزة " وتحديداً بحلول 1 كانون الثاني المقبل.

وفي مقال رأي للكاتب دافيد إغناتيوس، جاء فيه "أن وزارة الخارجية الأميركية أعدت وثيقة مكونة من 20 صفحة، تطرح خيارات لغزة ما بعد الحرب.

ويقول إغناتيوس إن الوثيقة تشير إلى أن "الأمن في غزة يمكن التعامل معه من قبل الفلسطينيين الذين لا ينتمون إلى حماس، الذين هم على استعداد للتعاون مع القوات الإسرائيلية، التي ما تزال تطوق الحدود".

وأضاف: "من الناحية المثالية، سيتم تعزيز قوة الأمن هذه بقوات أجنبية تعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة".

وذكر إغناتيوس أيضا أن إسرائيل تستكشف إمكانية إنشاء ما سماها "جزر إنسانية" شمالي غزة، مع تحول القتال بشكل متزايد نحو الجنوب"، مشيراً إلى أن "المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يرون نقطة انعطاف تقترب في حرب غزة".

وتابع: "قد تشمل المرحلة التالية إحياء مفاوضات إطلاق سراح الاسرى مع حماس، وما يصاحب ذلك من وقف لإطلاق النار يدوم لعدة أسابيع، يعقبه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، وخاصة في شمال غزة".

في المقابل، يكرر كبار المسؤولين الإسرائيليين على أن الحرب ستستمر لعدة أشهر، لكن، وفق الكاتب الأميركي، فإن قادة إسرائيل يدركون أنهم في الحاجة إلى "الانتقال إلى مرحلة جديدة"، بهدف السماح لجنود الاحتياط بمغادرة الخطوط الأمامية والعودة إلى وظائفهم.

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