تجدد انقطاع الاتصالات والانترنت عن كامل قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، عن الانقطاع الكامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء؛ بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

كما أعلنت شركة أوريدو، في بيان مقتضب توقف خدماتها وسط وجنوب القطاع، واستمرارها بشكل جزئي في شماله.

وقالت "أوريدو" في بيان مقتضب: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة تكرر قبل قليل انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت مما أدى لتوقف خدماتنا وسط وجنوب القطاع واستمرارها بشكل جزئي ومحدود شمال قطاع غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه الشرسة على قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، مخلفًا قرابة 20 ألف شهيد، ونحو 60 ألف مصاب.

وتعرضت شبكات الاتصالات في قطاع غزة للانقطاع عدة مرات منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، ما ضاعف صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني للمناطق المستهدفة بالقصف الإسرائيلي.