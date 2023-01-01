اسرائيل تسمح بدخول 8 آلاف عامل جديد للعمل في المستوطنات بشروط

القدس المحتلة / سما/

ذكرت المواقع الإسرائيلية بان حوالي 8000 عامل سيعودون للعمل في المناطق الصناعية التابعة للمستوطنات في الضفة الغربية، بدون موافقة المستوى السياسي.

وسيعود هؤلاء الغمال بعد أن اتصل أصحاب عملهم بالجيش الإسرائيلي ووافقوا على تحمل مسؤوليتهم وعن الأمن. عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل في المستوطنات لا تتطلب موافقة المستوى السياسي الفعلي، بل فقط موافقة قائد المنطقة الوسطى .

ومن شروط عودة العمال تقييد حرية عمل هؤلاء العمال، وأنه لن يسمح لهم بالتنقل إلا داخل مكان العمل نفسه، على أن يكون المكان مزوداً بأمن مسلح على نفقة صاحب العمل.